İstanbul'da kar ve buzlanmaya karşı alarm verildi! İBB'den vatandaşlara uyarı

'da etkisini giderek arttıran kar yağışına karşı alarm verildi.Genel Müdürlüğü vene göre özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında kar yağışı oldukça etkili olurken şehir merkezinde karla karışık hafif yağmur ve aralıklarla hafif kar; Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise yüksek kar şeklinde yağması tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Beldiyesi (İBB) ise kar yağışının ardından başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin mutlaka kar lastiği takmasını istedi. İBB'den yapılan son dakika açıklamasında ayrıca vatandaşların ev ve iş erlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.