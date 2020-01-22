İstanbul Büyükşehir Beldiyesi (İBB) ise kar yağışının ardından başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin mutlaka kar lastiği takmasını istedi. İBB'den yapılan son dakika açıklamasında ayrıca vatandaşların ev ve iş erlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.
İstanbul'da kar ve buzlanmaya karşı alarm verildi! İBB'den vatandaşlara uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan edinilen bilgilere göre yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise vatandaşları etkili olacak olan kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
22 Ocak 2020 Çarşamba 17:12