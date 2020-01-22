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İstanbul'da kar ve buzlanmaya karşı alarm verildi! İBB'den vatandaşlara uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan edinilen bilgilere göre yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise vatandaşları etkili olacak olan kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 17:12
İstanbul'da kar ve buzlanmaya karşı alarm verildi! İBB'den vatandaşlara uyarı

İstanbul'da etkisini giderek arttıran kar yağışına karşı alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında kar yağışı oldukça etkili olurken şehir merkezinde karla karışık hafif yağmur ve aralıklarla hafif kar; Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise yüksek kar şeklinde yağması tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Beldiyesi (İBB) ise kar yağışının ardından başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin mutlaka kar lastiği takmasını istedi. İBB'den yapılan son dakika açıklamasında ayrıca vatandaşların ev ve iş erlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.

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IstanbulMeteorolojiKar AlarmıAkom Verileri
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