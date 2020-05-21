İstanbul'da korkunç cinayet! Baba oğlunu silahla öldürdü

Korkunç cinayet İstanbul Ataşehir'de gerçekleşti. Parkta buluşan bir baba ve oğlu arasında çıkan tartışma büyüyünce baba sinirlerine hakim olmadı ve oğlunu silah vurarak öldürdü.

İstanbul'da korkunç cinayet! Baba oğlunu silahla öldürdü
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Dehşet veren olay İstanbul Ataşehir'de bir parkta meydana geldi.Baba S.K ve oğlu U.K parkta buluştu. Parkta bir süre konuştuktan sonra henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte baba S.K, sinirlerine hakim olamayarak yanında bulunan tabancayla oğluna ateş etti.Ağır yaralanan U.K sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesiyle birlikte ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Baba S.K ise kendini polislere ihbar ederek olay yerinde polisleri bekledi ve gelen ekipler ile birlikte Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise parkta inceleme yaptı.

HAYATA TUTUNAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan U.K tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

OĞLUNU VURDUKTAN SONRA AĞLAMAYA BAŞLADI

Olayı gören bir kişi ise babanın oğlunu vurduktan bir süre sonra ağlamaya başladığını söyledi


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