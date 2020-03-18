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İstanbul'da korkunç olay! Valiz içinde koli bandıyla sarılmış cesed bulundu!

İstanbul'da korkunç olay! İstanbul Arnavutköy'de valiz içinde koli bandıyla sarılmış erkek cesedi bulundu.Cesedin 35-40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

18 Mart 2020 Çarşamba 13:13
İstanbul'da korkunç olay! Valiz içinde koli bandıyla sarılmış cesed bulundu!

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi'nde bir parkın yanında sahipsiz valiz görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, koli bandıyla sarılmış valizi güvenli şekilde açtı.

35-40 YAŞLARINDA, YABANCI UYRUKLU

Valizden, 35-40 yaşlarında, elleri ve ayakları bağlanmış, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Ceset, polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, valizin kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Son Güncelleme: 18.03.2020 13:18
Anahtar Kelimeler:
IstanbulArnavutköy
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