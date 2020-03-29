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İstanbul'da kuş uçmuyor! Trafik yoğunluğu yüzde 7

Korona virüs tedbirleri ve havanında yağışlı olması nedeniyle İstanbul halkı kendini eve kapattı. Trafik yoğunluğu ise yüzde 7 civarlarında

29 Mart 2020 Pazar 11:52
İstanbul'da kuş uçmuyor! Trafik yoğunluğu yüzde 7

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler,havanın yağışlı olması ve pazar günü olması sebebiyle İstanbul'da sokaklarda,caddelerde tam anlamıyla kuş bile uçmuyor.

Geçtiğimiz pazar günü balık tutan ve spor yapan vatandaşların akın ettiği sahiller, bu pazar boş kaldı. Spor amaçlı dışarı çıkan birkaç kişinin dışında yasaklara bu kez riayet eden vatandaşlar, geçtiğimiz haftanın aksine Arnavutköy Sahili ve Galata Köprüsü'ne akın etmedi.

TRAFİK YÜZDE 7

İBB trafik yoğunluk haritasına göre geçen pazar yüzde 13 olan yoğunluğun ise bu hafta yüzde 7'e gerilediği görüldü.

Son Güncelleme: 29.03.2020 12:01
Anahtar Kelimeler:
Trafik Yoğunluğuİstanbul Trafik
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