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İstanbul'da mesai saatlerine ramazan ayarı

İstanbul Valiliği ramazan ayında memurların mesai saatlerinde değişlik yapıldığını duyurdu.Yapılan açıklamada "27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" denildi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 18:48
İstanbul'da mesai saatlerine ramazan ayarı

Yaklaşan ramazan ayı için İstanbul valiliğinden kamu çalışanlarının çalışma saatlerine düzenleme adımı geldi.Yapılan düzenlemeye göre İstanbul’da sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri, 27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacak.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Şehrimizde COVİD-19 Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında;

İstanbul’da Sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri,

27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Mesai Saatler
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