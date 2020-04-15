İstanbul'da sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme geldi

Korona virüs ile mücadele kapsamında büyükşehirlere getirilen haftasonu sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi önümüzdeki hafta sonlarıda devam edecek.
Bu kapsamda İstanbul Eczacılar Odası şehirdeki eczanelerin çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenlemeye gittiğini duyurdu.
İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada, "Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında bir dizi önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden biri de cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağıdır. Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı 11 Nisan'da ulaşan verilerde; SGK kapsamındaki vatandaşlarımıza ait, eczanelerimizce karşılanan reçete sayısının eczane başına ortalama 6,25 adet olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hizmet veren meslektaşlarımızdan örnekleme yöntemiyle toplanan kasa raporlarına göre; 9 saat süren mesaimizde eczanelerimize gelen vatandaş sayısının ortalama 11 kişi olduğu görülmüştür" denildi.
Bu nedenle yeni düzenlemeye gidildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:
18 Nisan Cumartesi günü
09.00-18.00 arası: 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.
18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.
19 Nisan Pazar günü;
Sadece 19 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.