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İstanbul'da sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme geldi

Korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonlarında eczanelerin çalışma ve faaliyet saatlerine yeni düzenlemeler getirildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:43
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme geldi

Korona virüs ile mücadele kapsamında büyükşehirlere getirilen haftasonu sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi önümüzdeki hafta sonlarıda devam edecek.

Bu kapsamda İstanbul Eczacılar Odası şehirdeki eczanelerin çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenlemeye gittiğini duyurdu.

İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada, "Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında bir dizi önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden biri de cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağıdır. Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı 11 Nisan'da ulaşan verilerde; SGK kapsamındaki vatandaşlarımıza ait, eczanelerimizce karşılanan reçete sayısının eczane başına ortalama 6,25 adet olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hizmet veren meslektaşlarımızdan örnekleme yöntemiyle toplanan kasa raporlarına göre; 9 saat süren mesaimizde eczanelerimize gelen vatandaş sayısının ortalama 11 kişi olduğu görülmüştür" denildi.

Bu nedenle yeni düzenlemeye gidildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için; İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır. Buna göre;

18 Nisan Cumartesi günü

09.00-18.00 arası: 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.

18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.

19 Nisan Pazar günü;

Sadece 19 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.

Son Güncelleme: 15.04.2020 17:49
Anahtar Kelimeler:
IstanbulEczanelerin çalışma Saatleri
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