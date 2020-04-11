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İstanbul'da toplu taşımada yasak düzenlemesi! İETT'nin sefer yapacağı saat ve güzergahlar

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte 48 saat sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlamasından hemen sonra İstanbul’da metro seferleri durduruldu. Metrobüs, vapur ve otobüsler ise belli saat aralıklarında dışarı çıkma zorunluluğu olan vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Peki, yeni düzenlemede toplu taşıma saatleri nasıl? İETT'nin sefer yapacağı güzergah ve saatleri hangileri?

11 Nisan 2020 Cumartesi 10:33
İstanbul'da toplu taşımada yasak düzenlemesi! İETT'nin sefer yapacağı saat ve güzergahlar

12 Nisan saat 24.00'a kadar İçişleir Bakanlığı tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanmasından hemen sonra İstnabul'da toplu taşımalarda geçici yeni düzenleme yapıldı. İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenleneceği bildirildi.

Otobüslerin, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam da 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet vereceği belirtilen açıklamada, Metrobüs hatlarının sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferlerine devam edeceği kaydedildi.

Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi.

İETT, genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara, hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunulacağı ve 445 hatta, sabah ve aksam saatlerinde otobüs seferleri düzenleneceği bildirilen açıklamada Avrupa ve Anadolu yakasında sefer bilgilerini gösteren listeleri de yine vatandaşlara sundu.

İşte, sefer bilgilerini gösteren İETT listeleri:

ANADOLU YAKASINDA YARIM SAATTE BİR SEFER YAPILACAK HATLAR

İETT'nin sefer yapacağı güzergah ve saatleri

ANADOLU YAKASINDA 1 SAATTE BİR SEFER YAPILACAK HATLAR

İETT'nin sefer yapacağı güzergah ve saatleri

AVRUPA YAKASINDA YARIM SAATTE BİR SEFER YAPILACAK HATLAR

İETT'nin sefer yapacağı güzergah ve saatleri

AVRUPA YAKASINDA 1 SAATTE BİR SEFER YAPILACAK HATLAR

İETT'nin sefer yapacağı güzergah ve saatleri

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