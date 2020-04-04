İstanbul'da toplu taşımaya korona virüs ayarı! Termal kamera uygulaması getirildi

Türkiye'de her geçtiğimi gün can almaya devam eden korona virüs vaka sayısında ve korona virüs hastalığına yakanlanma riskinde ilk sırada yer alan İstanbul'da özellikle toplu taşımada önlemler artırılıyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu özellikle yolcu girişlerinin çok yoğun olduğu metro girişlerinin termal kameralar ile kontrol edildiğini ve ateşi yüksek olan kişilerin metroya alınmayacağını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapmış olduğu açıklamada

"Metro istasyonlarımızda termal kamera uygulamasına geçtik. Yüksek ateş tespiti yapılan yolcular toplu ulaşım araçlarına alınmıyor ve sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Yenikapı, Üsküdar, Kirazlı'dan sonra kısa sürede diğer istasyonlara da termal kameralar yerleştirilecek." dedi.