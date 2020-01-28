İstanbul'da yol kesen taksi şoförleri evrak sorgulama yaptılar

İstanbul Başakşehir'den yabancı uyruklu bir müşteri alıp Sapanca'ya götüren turzim şirketine ait bir araç taksiciler tarafından durdurularak çevrildi.

Taksi şoförleri sürücüden evraklarını isteyerek sorgulama yaparken sürücü olay anını cep telefonuan kaydetmek istedi. Taksiciler ise bu durumu engellemeye çalıştı.

Hem sürücüyü hemde araçta bulunan yabancı uyruklu turisti sorgulamak isteyen taksiciler bir süre sürücüden aldıkları evrakları incelediler. O sırada görüntü alıntığını fark eden taksi şoförleri tepki göstererek durumu engellemeye çalıştılar. Taksiciler, turizm şirketine ait aracı yol keserek çevirmesi ve evrak kontrolü yaptığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansımasını engellemeyediler.

İstanbul Başakşehir'den yabancı uyruklu bir müşteri alıp Sapanca'ya götüren turzim şirketine ait bir araç taksiciler tarafından durdurularak çevrildi.

Taksi şoförleri sürücüden evraklarını isteyerek sorgulama yaparken sürücü olay anını cep telefonuan kaydetmek istedi. Taksiciler ise bu durumu engellemeye çalıştı.

Hem sürücüyü hemde araçta bulunan yabancı uyruklu turisti sorgulamak isteyen taksiciler bir süre sürücüden aldıkları evrakları incelediler. O sırada görüntü alıntığını fark eden taksi şoförleri tepki göstererek durumu engellemeye çalıştılar. Taksiciler, turizm şirketine ait aracı yol keserek çevirmesi ve evrak kontrolü yaptığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansımasını engellemeyediler.