İstanbul'daki camilerde dezenfekte işlemleri başlatıldı

29 Mayıs günü ibadete açılmasına kara verilen camilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'daki camiler ekipler tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

İstanbul'daki camilerde dezenfekte işlemleri başlatıldı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete yer verilmemesi adı altında kapatılan camiler 29 Mayıs'ta tekrar kapılarını cemaatine açmaya hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağı duyurusunun hemen ardından Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçerek bölgede bulunan camilerde dezenfekte işlemlerine başladı. 

İlk etapta Sultanahmet, Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Süleymaniye gibi camilerin de yer aldığı 11 selatin camisinin dezenfekte çalışmaları, yerli ve yabancı basın tarafından da yoğun ilgi gördü.  Belediye ekipleri, camilerde şuan uygulanan dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip, uygulayıcılar ile uygulama ortamını kullanacak insanların yanı sıra hayvanlara da zararı bulunmayan temizlik maddesi kullandıklarını belirttiler. 


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