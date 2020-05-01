İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

İstanbul'daki İki AVM kapılarını müşterilere açıyor! İşte açılış tarihi

Korona virüs ile mücadele kapsamında kapılarını kapatan AVM'ler açılış için hazırlıklara başladı. İstanbul'da iki AVM kapılarını müşterilerine açıyor. İşte açılan AVM'ler ve tarihleri..

01 Mayıs 2020 Cuma 16:34
İstanbul'daki İki AVM kapılarını müşterilere açıyor! İşte açılış tarihi

Korona virüs sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM 1 Haziran'da kapalı kapılarını açıyor.

Akiş GYO, portföyündeki Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağını duyurdu. Firma virüse karşı alınan tedbirleri de bildirdi.

Firmadan Kamuyu Aydınlatma Platfotmu'na (KAP) yapılan açıklamada "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 19 Mart 2020 tarihinde kapatmış olduğumuz Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerimiz ile ilgili olarak, Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri'nde faaliyetlerimize yeniden devam edebilmek için, kiracılarımızdan da aldığımız görüşler neticesinde açılış tarihimizin 1 Haziran 2020 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nca pandeminin seyri üzerine açılış tarihini etkileyebilecek olumsuz bir görüş gelmesi durumunda bu tarih ötelenebilecektir" denildi. 

Habertürk'teki habere göre Akiş GYO söz konusu AVM'lerde koronavirüs'e karşı alınan tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:

"Alışveriş merkezlerinin hijyen koşullarının en üst seviyeye çıkarılması ve risklerin minimize edilebilmesi için için, AVM içindeki tüm yürüyen merdivenlerin el bantlarını UV ışıkları ile sterilize eden cihaz tedarik edilmesi, AVM havalandırma santrallerine takılmak üzere temiz havanın tüm virus ve bakterilerden arındırılmasını sağlayacak cihazların kurulması, AVM girişleri için termal kamera yerleştirilmesi ve anlık olarak AVM içerisindeki kişi sayısının sınırlandırılması gibi çeşitli önlemler alınmıştır. Ayrıca tüm mağazaların en güvenli koşullardaki aynı standardı sağlayabilmesi için mağaza içi düzenlemeleri içeren bir rehberin mağazalarla paylaşılamasına karar verilmiştir."

Firma bunun yanında AVM'lerin kapalı olduğu süre boyunca kira almamaya haziran ayında ise yüzde 50'ye varan kira desteği vermeye karar verdiğini duyurdu.

Son Güncelleme: 01.05.2020 16:40
Anahtar Kelimeler:
Avmler Ne Zaman AçılıyorAkasya Avm Ne Zaman Açılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lise öğrencisi kredi kartı dolandırıcısı yakalandı!
Lise öğrencisi kredi kartı dolandırıcısı yakalandı!
Uşak'taki traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Uşak'taki traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede tedavi gören hastalara video konferans sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede tedavi gören hastalara video konferans sürprizi
İBB'den pide 1 TL
İBB'den pide 1 TL
Kocaeli'de önce anne sonrada oğlu korona'dan hayatını kaybetti
Kocaeli'de önce anne sonrada oğlu korona'dan hayatını kaybetti
Düzce'de kaza sürücü aracı bırakıp kaçtı!
Düzce'de kaza sürücü aracı bırakıp kaçtı!

Popüler Haberler

Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?
Yeni piyasaya sürülen 10 TL'ler nasıl olacak? Görüntüsü değişecek mi? Ön yüzü ve arka yüzü nasıl olacak?
Hayat Tamircisi 26 Nisan 2020 Gonca ve kedisi Müjgan'ın hikayesi
Savaşçı dizisi bitti mi, neden yayınlanmıyor? Savaşçı sezon finali mi aptı?
Koronavirüs maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Takımlar değişecek mi? Birleşme partisi süprizleri neler?
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları
Survivor 2020 1 Mayıs Cuma erzak ödül oyununu kim kazandı?
2020 yılında otomobil fiyatları düşer mi? Yaz aylarında otomobil fiyatları artacak mı?
İçerde dizisi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Baraj dizisi ne zaman başlayacak? Baraj yeni bölüm için tarih belli oldu
Ziya Selçuk ne öğretmenidir? Eğitim Bakanı Selçuk ne hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.