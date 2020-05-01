İstanbul'daki İki AVM kapılarını müşterilere açıyor! İşte açılış tarihi

Korona virüs sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM 1 Haziran'da kapalı kapılarını açıyor.
Akiş GYO, portföyündeki Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağını duyurdu. Firma virüse karşı alınan tedbirleri de bildirdi.
Habertürk'teki habere göre Akiş GYO söz konusu AVM'lerde koronavirüs'e karşı alınan tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:
"Alışveriş merkezlerinin hijyen koşullarının en üst seviyeye çıkarılması ve risklerin minimize edilebilmesi için için, AVM içindeki tüm yürüyen merdivenlerin el bantlarını UV ışıkları ile sterilize eden cihaz tedarik edilmesi, AVM havalandırma santrallerine takılmak üzere temiz havanın tüm virus ve bakterilerden arındırılmasını sağlayacak cihazların kurulması, AVM girişleri için termal kamera yerleştirilmesi ve anlık olarak AVM içerisindeki kişi sayısının sınırlandırılması gibi çeşitli önlemler alınmıştır. Ayrıca tüm mağazaların en güvenli koşullardaki aynı standardı sağlayabilmesi için mağaza içi düzenlemeleri içeren bir rehberin mağazalarla paylaşılamasına karar verilmiştir."
Firma bunun yanında AVM'lerin kapalı olduğu süre boyunca kira almamaya haziran ayında ise yüzde 50'ye varan kira desteği vermeye karar verdiğini duyurdu.