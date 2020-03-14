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İstanbul'daki vapurların efsane satıcı Burhan Pazarlama yaşamını yitirdi

İstanbul'da yaşamını vapurlarda ürün satışı yaparak sağlayan ve yıllardır herkesin dilinde 'Burhan Pazarlama' olarak kalan Burhan Demircan yaşamını yitirdi.

14 Mart 2020 Cumartesi 15:02
İstanbul'daki vapurların efsane satıcı Burhan Pazarlama yaşamını yitirdi

7 yaşında vapurlarda simit ve gazete satarak başladığı pazarlama işini yurt dışlarına giderek büyüten ve İstanbul'a tekrar döndüğünde Kadıköy-Karaköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hatları arasında yolculara ürün pazarlayan Burhan Demircan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Burhan Demircan

Burhan Demircan’ın ses tonu, ikna edici satış yöntemi yerli ve yabancı gazete ve televizyonlara manşet olurken herkes onu 'Burhan Pazarlama' olarak ta biliyordu. Bir dönem TRT’nin belgeselini hazırladığı Burhan Pazarlama, İstanbul’da yaşayanların vapurda en az bir kere rastladığı bir isim olarak hafızlara kazınırken konuşma dili ve Türkçesi ile oldukça dikka çekmişti. Demircan’ın, “Her şeyi satarım” sözü ise halk arasında adeta klişeleşmişti.

Burhan Demircan

Bugün Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii'nden kaldırılarak defnedilecek olan Burhan Demircan’ın ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter'dan bir mesaj paylaşarak mesajında; "Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün... Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer “Burhan Pazarlama” aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak." ifadelerini kullandı.

Burhan Demircan

İşte Burhan Demircan için TRT'nin hazırladığı o belgeselde görüntüler:

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IstanbulBurhan DemircanBurhan PazarlamaVapurSatıcı
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