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İstanbul'dan sonra Ankara Valiliğide yasakladı!

Ankara Valiliği, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ek olarak market ve pazar yerlerine çocukların girmesini yasakladıklarını duyurdu.

29 Mart 2020 Pazar 15:34
İstanbul'dan sonra Ankara Valiliğide yasakladı!

Türkiye genelinde koronavirüsüne karşı alınan tedbirler her gün bir yenisini eklerken dün İstanbul Valiliği tarafından açıklanan çocukların market ve pazar yerlerine girmemesini öngören yasak aynı şekilde Ankara Valiliğinden de geldi.

Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.03.2020 Tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Valiliği ayrıca açıklamasında internet tabanlı uygulamalar aracılığı ile yolcu taşınmasına yönelik yeni düzenlemeyi de aktararak; "Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İlimizde, Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.
 

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