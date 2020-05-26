İstanbul'dan VIP ile çıkmışlar! işte yasak böyle delinmiş

Korona virüs ile mücadele kapsamında vakaların çok olduğu megakent İstanbul dahil şu an 15 il'de giriş çıkış yasağı uygulamada. Bu şehirlere giriş çıkış için seyahat izin belgesinin alınması şart.Bu konu ile ilgili olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras,giriş çıkış yasağı olan megakent İstanbul'dan bodruma tatilcilerin nasıl geldiği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Özellikle sıkı tedbirlerin uygulandığı megakent istanbul'dan çıkış için tatilcilerin seyahat izin belgesinin nasıl aldıklarını Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Şehirler arası yasağa VIP araçlı çözüm' başlığıyla yayımlanan yazısında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Bu görüşmede Aras'a "Nasıl Bodrum, tatilcilerin sayısı arttı mı?" diye sorduğunu belirten Sarıkaya, yazısına şöyle devam etti:

"Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın aktardığına göre özel kiralama, VIP yolcu taşıma hizmeti veren bazı şirketlerin araçlarına kentte sıklıkla rastlanır olmuş. Aras, bir de İstanbul'dan bazı kişilerin yazlıklarında kalmak üzere ilçesine geldiklerini görünce sorup soruşturmuş.

Karşısında bayramda Bodrum'a akın olmasının gerisindeki nedeni öğrenmiş. 'Kimsenin aklına gelebilecek şeyler değil bunlar' diye başladı, devamını getirdi:

'İstanbul'dan gelenlerden duyduk; madem VIP araç kiralama şirketleri kendileri ile seyahat edilmesi halinde seyahat yasağını delip izin belgesi almanın yolunu bulmuşlar. VIP araç kiralama şirketlerine gideceği yerin adresi, TC kimlik numarası ve bilgilerini gönderiyorlarmış. Şirket de seyahat serbestisi için gereken izinleri aldıktan sonra İstanbul'dan kapılarının önünden müşteriyi alıp, Bodrum'a kadar getiriyormuş. Çoğu bu yolla gelmiş. Bazıları da izin verme yetkisine haiz tanıdık bildik makam sahiplerinden edinmiş.'

Bir zamanlar İstanbul'da çakar lambalı araçlar gibi, şimdi de anlaşılıyor ki çakar izinli VIP'ler çıkmış."

HABERTURK