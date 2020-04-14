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İstanbul depremindeki uğultu ile ilgili uzmanlardan açıklama!

İstanbul'da gece 02.56 sıralarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında uğultu sesi çıktığına dair ortaya atılan iddialarla ilgili uzmanlar bir açıklama yaptı. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği'nden Prof. Dr. Şerif Barış, sesin deprem dalgalarından meydana geldiği ve bunun da normal olduğunu söyledi.

14 Nisan 2020 Salı 13:48
İstanbul depremindeki uğultu ile ilgili uzmanlardan açıklama!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre İstanbul'da gece 02.56 sıralarında 4.1 büyüklüğünde kaydeline deprem sonrası sosyal emdya kullanıcıları deprem sırasında bir uğultu duyduklarını öne sürdüler. AFAD'ın 3.8 büyüklüğünde olarak açıkladığı depremde duyulan ve dile getirilen bu uğultulu ses endişeye neden oldu. Deprem uzmanları ise bu belirtilen uğultu ile ilgili açıklama yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği'nden Prof. Dr. Şerif Barış, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sarsıntı sırasında deprem dalgalarının yayılırken bunun bir ses yaptığını belirterek, "Uğultu olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır" diye konuştu.

Prof. Dr. Şerif Barış açıklamasında ayrıca, "Bu depremin İstanbul’u veya Marmara’yı etkileyecek bir niteliği yok. Endişe etmesin kimse. Deprem dalgaları yayılırken ses yapar. Dalgalar yer kabuğunu oynatırken ses yapar. ‘Uğultu’ olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil. Gece her yer daha sessiz olduğu için daha kolay duyulur" ifadelerine de yer verdi.

Yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirtilen deprem esnasında İstanbulluları endişelendiren uğultuyu uzmanlar yorumlarken, İTÜ Jeofizik Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Ziyadin Çakır. "Karadeniz içindeki küçük faydalarda meydana gelen bir deprem. 5-6 sene önce de olmuştu. İstanbul’a herhangi bir tetikleyici etkisi yok. Zaten o bölgede çok büyük bir fay yok" ifadelerine yer verdi.

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IstanbulDepremSesUğultuDeprem Dalgaları
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