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İstanbul EGM'den 15 yeni operasyon: DEAŞ terör örgütü kapsamında 27 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un 15 ilçesinde DEAŞ kapsamında yeni operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 27 kişi gözaltına alınarak sorguya çekildi. DEAŞ terör örgütü ile ilgili gelişmeler oldukça merak konusu. Şüphelilerden çıkan sonuç ne olacak?

20 Temmuz 2020 Pazartesi 01:28
İstanbul EGM'den 15 yeni operasyon: DEAŞ terör örgütü kapsamında 27 kişi gözaltına alındı
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İstanbul EGM tarafından gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Terörle Mücadele Şube HZ. Muhammed’e hakaret eden sosyal medya kullanıcılarına yönelik gözaltı kararı çıkardı. Hakareti eden kullanıcıların ise DEAŞ’ bağlı oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanması kararının çıkması ardından 15 ilçede operasyonlar düzenlenerek 27 şahıs gözaltına alınmak üzere Emniyet Genel Merkezi’ne götürüldü.

Yapılan operasyonlar sırasında bir örgüte ait belgeler ve dijital araç gereç bulunduğu tespit edildi.


Son Güncelleme: 20.07.2020 01:28
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