İstanbul EGM'den 15 yeni operasyon: DEAŞ terör örgütü kapsamında 27 kişi gözaltına alındı

İstanbul EGM tarafından gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Terörle Mücadele Şube HZ. Muhammed’e hakaret eden sosyal medya kullanıcılarına yönelik gözaltı kararı çıkardı. Hakareti eden kullanıcıların ise DEAŞ’ bağlı oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanması kararının çıkması ardından 15 ilçede operasyonlar düzenlenerek 27 şahıs gözaltına alınmak üzere Emniyet Genel Merkezi’ne götürüldü.

Yapılan operasyonlar sırasında bir örgüte ait belgeler ve dijital araç gereç bulunduğu tespit edildi.