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İstanbul Fatih’te korkunç olay! Genç kadın evinde ölü bulundu!

Bankacı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü. Dehşet olay kadına ulaşamayan eşinin akrabalarını aramasıyla ortaya çıktı.

06 Mart 2020 Cuma 15:11
İstanbul Fatih’te korkunç olay! Genç kadın evinde ölü bulundu!

İstanbul Fatih'te gerçekleşen olayda 4 katlı bir apartmanın 3. katında  oturan 32 yaşındaki banka çalışanı Pınar Baykan'dan haber alamayan eşi yakınlarını aradı.Akrabalarının olayı polise bildirmesiyle olay yerine sevk edilen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeriye giren polis ekipleri Pınar Baykan’ı karın bölgesinden 2, göğsünden bir bıçak darbesi almış şekilde buldu. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Yapılan çalışmada Baykan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın kimin tarafından yapıldığı bilinmezken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Pınar Baykan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son Güncelleme: 06.03.2020 15:30
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