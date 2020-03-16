İstanbul Havalimanı'na koronavirüsüne önlem için kırmızı bantlar çekildi

Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele için alınan önkemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda yeni bir uygulama başlatıldı. Havalimanında yolcular arası bekleme mesafesinin korunması için güvenlik ve pasaport sırası beklenilen alanda kırmızı bantlar çekildi. Böylelikle sıraya girilen noktalarda yolcuların yakın temasta bulunmalarının önüne geçildi.

stanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, uzmanların 'sosyal mesafe' kurallarına uymaları konusunda yapılan uraıları da dikkate alarak güvenlik kontrol noktalarına 90 santimetre aralıklarla kırmızı bant çekti ve yolculara pasaport ve güvenlik kontrol noktalarından geçerken, kırmızı bant aralıklarına dikkat etmeleri gerektiği önemle vurgulandı.