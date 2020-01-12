İstanbul Havalimanı'nda konforlu bekleme! Saati 9 Avro'ya uyku kabini uygulaması getirildi

Dünya genelindeki bir çok havalimanında kullanılan uyku kabinleri uygulaması artık İstanbul Havalimanı'nda da faaliyete geçirildi. Havalimanı'nda uçuşları rötar yapan ya da uzun süre beklemeli transit yolcuların uçuşlarını beklerken bir taraftan da dinlenmeleri için tasarlanan yeni uyku kapsüleri dış hatlar gidiş terminali salonunun sessiz bir bölümüne kuruldu.

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen yolcular 9 avro karşılığında kapsülleri bir saatliğine kiralayabilecekler. Hijyen konusuna oldukça fazla önem verilen uygulamada her yolcuya tek kullanımlık çarşaflar ücretsiz olarak verilecek. Yolcuların buna karşılık ek olarak isteyecekleri battaniye ve yastık gibi hizmeyler için de 2 avro daha ücret ödemesi gerekecek.

Yolcular, uyku kapsülelrinde dinlenmeye geçtikleri anda yanlarındaki eşyalarını koymaları kabininin altında bir bagaj monte edildi. Sleepod'larda ayrıca telefon ve diğer elektronik eşyaların şarj edilebilmesi için bir de priz mevcut.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolcu konforunun arttırılmasına yönelik gerşekleştirdikleri bu yeni hizmeti; “Havalimanında dinlenmenin en kolay yolu: İGA Sleepod’ şeklinde duyurdu.