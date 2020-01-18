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İstanbul Havalimanı'ndan sonra Sabiha Gökçen'de de o uygulama başladı

İstanbul Havalimanı'nda başlatılan uyku kabini uygulaması Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da hizmete girdi. Saatlik ücreti 7 avro olan uyku kabinlerine Havalimanına 28 adet kuruldu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 13:23
İstanbul Havalimanı'ndan sonra Sabiha Gökçen'de de o uygulama başladı

Havalimanlarında aktarma uşuçu bekleyen veya uçuşu ertelenerek beklemek zorunda kalan yolcuların dinlenmesini sağlayan uyku kabini uygulaması Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da hizmete girdi. Önce İstanbul havalimanı'nda uygulamaya açılan uyku kabinlerinen Sabiha Gökçen'de dahil edildi.

Sabiha Gökçen'de uyku kabini uygulaması


Yolcuların saat ücreti olarak 7 avro ödeyeceği uyku kabinlerinde ücretsiz internet ve TV hizmetinin yanı sıra ikramlarda sunulacak. Havalimanının Dış hatlar bölümüne kurulan ve uçuşlarını bekleyen yolcular için hizmete alınan “Kepler Club” adı verilen uyku kabinleriyle ilgili bilgiler paylaşan Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Ticaret Direktörü Yücel Ecer, uyku kabinlerinden 10 tane kadın yolcular için ve 18 tane de erkek yolcular için olmak üzere toplam 28 uyku kabinin hizmete açıldığını kaydetti.

Sabiha Gökçen'de uyku kabini uygulaması

Kurulan uyku kabinlerine ek olarak da ailelerin birlikte konaklayacakları ayrı bir odanın da kurulduğunu belirten Ecer, "Bu konsept Türkiye’de ilk defa Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başladı. Bu anlamda da çok heyecanlıyız.” ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

“Yolcu geldiğinde rezervasyon yaptırmak için onlara özel üretilmiş cihazlardan check-in işlemlerini yapıyor. Daha sonrasında ürettikleri QR kod vasıtasıyla lounge alanına giriyor. Lounge alanına girer girmez kendilerine özel olarak ayrılmış şifreli saklama dolaplarına eşyalarını koyarak, uyku kabinlerine giriyor. İçeride bir tane televizyonumuz var. Yolcularımız bu televizyon vasıtası ile Kablo TV, Netflix, Blu TV gibi internet platformlarını takip edebilecek. İsteyen misafirlerimiz için uyandırma servisimiz mevcut. Ayrıca lounge alanımızda özel duşlar ve WC de mevcut. Ücretlendirme saatlik olarak kişi başı 7
avro KDV olarak belirlendi. Bu ücretin içerisinde yastık, çarşaf ayrıca çay, kahve, sınırsız internet hizmetleri de bulunuyor. Yolcu buraya girdikten sonra başka hiçbir ilave ücret ödemeyecek.”

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenUyku Kabini
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