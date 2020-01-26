İstanbul için korkutan uyarı! Olası depremin şiddeti İtalya ve Avusturya’dan da hissedilecek

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından tüm Türkiye afet bölgesine kilitlenirken İstanbul depremi olarak bilinen Marmara depremi ile ilgili Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, önemli açıklamalarda bulundu. Marmara'da beklenen 7.6 büyüklüğündeki depremin şiddetinin İtalya ve Avusturya’dan bile hissedileceğini söyleyen Er, söz konusu depremle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Depremin denizden değilde kabuktan geleceğini aktaran Er, etkileşim ve deprem dalgalarından dolayı Bursa'nında depremden bayağı ciddi bazlı etkileneceğini aktardı.
Bursa’nın 7.2 büyüklüğüne kadar bir deprem fay hattı üzerinde bulunduğunu belirten Başkan Engin Er, açıklamasında, “1855 yılında Bursa’da meydana gelen depremde Ulu Cami’nin 20 kubbesinden 16’sı, Tarihi Kapalı Çarşı ve surlar yıkıldı. Mustafakemalpaşa ovasındaki birçok köy yerle bir oldu. Bin civarında insan hayatını kaybetti. Marmara Denizi’ndeki fay hattında 3 büyüklüğündeki depremi duyamayız. Ancak 2.5 büyüklüğünde güneydoğu hattında bir deprem olsa herkes hisseder. Bundan bir ay önce 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğinde herkes ayağa kalktı. Çünkü yerleşim yerimizin tam altında olan bir depremdi. Bursa’da meydana gelebilecek bir deprem gerçekten önemli hasarlar verebilir. Bununla ilgili acil önlem almalıyız.” ifadelerini kullandı.