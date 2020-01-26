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İstanbul için korkutan uyarı! Olası depremin şiddeti İtalya ve Avusturya’dan da hissedilecek

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Elazığ felaketinden sonra vatandaşların korkulu rüyası haline gelen depremle ilgili önemli bilgileri aktarırken olası İstanbul depremiyle ilgilide çarpıcı açıklamalarda bulundu.

26 Ocak 2020 Pazar 14:22
İstanbul için korkutan uyarı! Olası depremin şiddeti İtalya ve Avusturya’dan da hissedilecek

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından tüm Türkiye afet bölgesine kilitlenirken İstanbul depremi olarak bilinen Marmara depremi ile ilgili Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, önemli açıklamalarda bulundu. Marmara'da beklenen 7.6 büyüklüğündeki depremin şiddetinin İtalya ve Avusturya’dan bile hissedileceğini söyleyen Er, söz konusu depremle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Depremin denizden değilde kabuktan geleceğini aktaran Er, etkileşim ve deprem dalgalarından dolayı Bursa'nında depremden bayağı ciddi bazlı etkileneceğini aktardı.

Bursa'da bulunan bazı zeminlerin depremin etkisini büyüteceğini söyleyen Başkan Er, " Kuzey Anadolu ortak fay hattı olarak adlandırdığımız İznik’ten başlayıp Gemlik, Orhangazi, Mudanya ve Karacabey’e doğru devam eden fay hattı üzerinde oluşabilecek bir deprem zaten yerleşim yerlerinin içinden geçiyor. Bundan etkilenmeme şansımız yok. Buradan İstanbul çok etkilenmeyecek. Ama üçüncü bir fay hattımız daha var. Tam yerleşim yerlerinin içerisinden geçen, İnegöl’den başlayıp Kestel ve Gürsu’dan sonra Yıldırım’da üç kola ayrılmaktadır. Osmangazi’den devam edip Nilüfer, Çalı, Mustafakemalpaşa’nın altından Uluabat Gölü’nden devam eden bir fay hattımız var. Bunları değerlendirdiğimiz zaman Bursa’yı üç ana kolun etkileyeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Bursa’nın 7.2 büyüklüğüne kadar bir deprem fay hattı üzerinde bulunduğunu belirten Başkan Engin Er, açıklamasında, “1855 yılında Bursa’da meydana gelen depremde Ulu Cami’nin 20 kubbesinden 16’sı, Tarihi Kapalı Çarşı ve surlar yıkıldı. Mustafakemalpaşa ovasındaki birçok köy yerle bir oldu. Bin civarında insan hayatını kaybetti. Marmara Denizi’ndeki fay hattında 3 büyüklüğündeki depremi duyamayız. Ancak 2.5 büyüklüğünde güneydoğu hattında bir deprem olsa herkes hisseder. Bundan bir ay önce 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğinde herkes ayağa kalktı. Çünkü yerleşim yerimizin tam altında olan bir depremdi. Bursa’da meydana gelebilecek bir deprem gerçekten önemli hasarlar verebilir. Bununla ilgili acil önlem almalıyız.” ifadelerini kullandı.


 

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Istanbul DepremiMarmara Depremi
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