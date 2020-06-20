İstanbul sağanak yağışa teslim oldu

İstanbul'da bu gece saat 23.00 sularında aniden sağanak yağış başladı. Bir anda bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sonrasında birçok yolda su birikintileri oluştu. Araç kullanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yağışa dışarıda yakalananlar koşar adım binaların altına sığındı.

Meteoroloji Uyarmıştı

Gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış İstanbul'da yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklarda su birikintileri oluştu. İnsanlar binaların altına sığındı. Yollarda biriken sular araç kullanan vatandaşlarımızın zor anlar yaşamasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre İstanbul'un 5 gün boyunca yağışa teslim olacağı dile getirilmişti. Ayrıca sağanak yağışa karşı vatandaşlarımız da uyarılmıştı. İstanbul'da yağışlar 3-4 gün daha yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edecek.