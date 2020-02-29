İstanbul şehir hatları vapurlarında gece seferleri başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki gece vapur seferinin Cuma günü itibariyle başlayacağını açıkladı. Seferler; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden gerçekleşecek.

İBB tarafından karar verilen şehir hatları vapurlarının Cuma ve Cumartesi geceleri hizmet vermesi uygulamaları başlatıldı. Gece saatlerindeki vapurları kullanan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.

İBB, kısa bir süre önce şehit hatlarının Cuma ve Cumartesi geceleri sabaha kadar çalışmasına karar verdi. Dün geceden itibaren yürürlüğe giren uygulamalarla ilk sefer 01.30’da Kadıköy’den Beşiktaş’a yapıldı. Beşiktaş’ta yolcuları indiren vapur, 02.05’teyse Beşiktaş’tan yolcu alıp Kadıköy’e ulaştı. Seferlerin, Cuma ve Cumartesi günü ise her saat başı yapılacağı belirtildi.

Vatandaşların vapur seferi yorumları

Kadıköy’de vapura binmiş olan bir vatandaş saat 02.00 sularında Avrupa yakasına geçilebildiğini, Kadıköy’den Beşiktaş’a geçeceğini belirterek uygulamadan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Vapuru kullanan Melis Öztürk ise seferler sebebiyle büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi ve Kadıköy’den Beşiktaş’a rahatlıkla gidebildiğini konuştu.