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İstanbul tuzlada korkutan yangın!

İstanbul Tuzla'da Deri Organize Sanayinde bulunan kumaş fabrikasında saat 18.00 sıralarında çıktı.Yürekleri ağızlara getiren yangında dumanların kapladığı fabrikada mahsur kalan 5 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

14 Mart 2020 Cumartesi 21:53
İstanbul tuzlada korkutan yangın!

İstanbul Tuzla'da Deri Organize Sanayi Kazlıçeşme Caddesi'nde bulunan kumaş fabrikasında saat 18.00 sıralarında çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında fabrikanın içerisini duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi

MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI
İtfaiye ekipleri, fabrikada mahsur kalan 5 işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 5 işçiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Polis ekipleri, fabrika çalışanlarından yangın hakkında bilgi aldı.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTuzlaDeri Fabrikası Yangın
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