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İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü belli oldu

Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul'un yeni emniyet müdürü belli oldu. Eski Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

16 Haziran 2020 Salı 21:53
İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden alarak Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atadığı Mustafa Çalışkan, yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beş yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Cumhurbaşkanı kararıyla geldiğini ve şimdi de başka bir kişinin de bu önemli göreve getirildiğini paylaştı.

Soylu – Albayrak çekişmesini mi işaret ediyor


Mustafa Çalışkan, daima devlet hizmetinde olduğunu dile getirerek ‘’Devlet benim hizmetime nerede ihtiyaç duyuyorsa, orada görev yaparım.’’ diye konuştu.

Söz konusu kararı müteakip bu kararın Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasındaki çekişme iddiaları güçlendi. Çalışkan bu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde ise yorumlar üzerine konuşmanın doğru olmayacağına vurgu yaptı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise yeni İstanbul Emniyet Müdürü oldu.


Son Güncelleme: 17.06.2020 13:25
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