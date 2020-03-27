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İstanbul Valiliği açıkladı! 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsü tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca gıda kolisi yardımı yapılacağını açıkladı.

27 Mart 2020 Cuma 12:47
İstanbul Valiliği açıkladı! 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye geneli ve İstanbul'da yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştırılacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamasında, “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz pek çok tedbir aldı, almaya da devam ediyor. Bu tedbirlerden biri de Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda; İçişleri Bakanlığımızca 22 Mart'ta ülkemiz genelinde öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanması uygulamasıdır. Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülmesi, salgınla mücadelede çok büyük önem taşıyor” ifadelerine yer verirken şuan evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar hakkında da konuştu.

Özellikle yaşlılara karşı yapılab ve onları incitecek en küçük saygısızlığı kabul edemeyeceklerinin vurdusunu yapan Vali Yerlikaya, virüsün bulaşmasını önlemek için alınan kararlara ilgili konuşurken “Kronik hastalığı bulunanlar ve yaşlılarımıza virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, vatandaşlarımızın gönüllü olarak kendilerine karantina uygulamaları, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamalarıdır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi, onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil, onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Bunun için başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle saygıyla özenle korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, kurulan Vefa Sosyal Destek çalışmalarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için bütün kurum ve kuruluşlar ile birlikte yardımlaşma ve dayanışma sergilendiğinin altını çizen Vali yerlikaya, geçirdiğimiz bu zor süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşılması için ekiplerin gösterdiği özveri ve gayretler için teşekkür ederek konuşmasına şöyle devam etti:

“İstanbul vefa hizmetleri kapsamında; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Bu amaçla, Hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini Pazartesi gününden itibaren, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gıda kolileri, mobil uygulama GETİR tarafından vatandaşlarımıza evlerinde teslim edilecek” 

Değerli büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız; dedelerimiz, ninelerimiz, sizleri çok seviyoruz. Bu günlerimizi sizlere borçluyuz. Sizler bizim dua kapımızsınız. Sizler evinizde kaldığınız sürece, elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bu top yekun bir mücadeledir. Sabır, anlayış ve işbirliği ve Allah'ın izniyle bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz."

Dışarıya çalışmak zorunda kaldığı için çıkan vatandaşlar için de alınacak tedbirlerin öneminini hatırlatan Vali Yerlikaya, “Zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlarımızın da açıklanan tedbirlere riayet etmeleri hayati önem taşıyor. Bu süreçte tokalaşmamak gibi; toplu ulaşım, sosyal ortamlar ve çalışma ortamlarında "sosyal mesafeye" dikkat etmek çok önemli. Tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak bu süreci o kadar hızlı atlatacağımızı lütfen unutmayalım. Son olarak, tüm sağlık çalışanlarımıza İstanbullular, ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadeleye destek için "Evinde Kal İstanbul" diyoruz” şeklinde konuştu.

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