İstanbul Valiliği açıkladı; Çocuklar market ve pazarlara alınmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde koronavirüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda kente yeni önlemler getirildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çocukların artık market ve pazar yerlerine alınmayacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) ile mücadele için alınan karar ile ilgili yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.”