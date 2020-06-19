İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!

Koronavirüsün yayılmasının önlenebilmesi için 48 ilde maske takma zorunluluğu kararı alınmıştı. İstanbul Valiliği, açık alanlarda da maske takma zorunluluğuna uymayanlara ceza kesileceğini duyurdu. İstanbul’da koronavirüs tedbirleri çerçevesinde cezalar kaymakamlıklara bırakıldığından 3 bin 150 TL’ye kadar ceza kesilebilmekteydi.

Maske takmama cezası belli oldu

‘’Böyle bir zorunluluk getirildi.’’

Farklılığın ortadan kaldırılabilmesi için İstanbul’da maske takmama cezası 900 TL olarak belirlendi.

Vatandaşlar uygulamalardan memnun olduğunu belirtirken, önemli bir kesim ise halen kurala uymuyor. Maske takanların doğru kullanmadığı da görülürken, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde arkadaşlarıyla yürüyen Mustafa Baydar, milletin bu konuyu ciddiye almadığını dile getirerek vatandaşların yüzde 60’ının kurala uyduğunu aktardı.