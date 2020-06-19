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İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!

Koronavirüsün yayılmasının önlenebilmesi için İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirilmişti. İstanbul Valiliği, ceza uygulamalarındaki değişikliklerin önlenebilmesi için standart bir ceza uygulamaya karar verdi.

19 Haziran 2020 Cuma 15:30
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
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Koronavirüsün yayılmasının önlenebilmesi için 48 ilde maske takma zorunluluğu kararı alınmıştı. İstanbul Valiliği, açık alanlarda da maske takma zorunluluğuna uymayanlara ceza kesileceğini duyurdu. İstanbul’da koronavirüs tedbirleri çerçevesinde cezalar kaymakamlıklara bırakıldığından 3 bin 150 TL’ye kadar ceza kesilebilmekteydi.

Maske takmama cezası belli oldu


Farklılığın ortadan kaldırılabilmesi için İstanbul’da maske takmama cezası 900 TL olarak belirlendi.

‘’Böyle bir zorunluluk getirildi.’’

Vatandaşlar uygulamalardan memnun olduğunu belirtirken, önemli bir kesim ise halen kurala uymuyor. Maske takanların doğru kullanmadığı da görülürken, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde arkadaşlarıyla yürüyen Mustafa Baydar, milletin bu konuyu ciddiye almadığını dile getirerek vatandaşların yüzde 60’ının kurala uyduğunu aktardı.


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Son Güncelleme: 19.06.2020 16:06
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