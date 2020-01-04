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İstanbul Valisinden Suriyeli açıklaması; 37 bin 582 göçmen sınır dışı edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bulunan ve bugüne kadar yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili bir açıklama yaparak bu göçmenlerden 37 bin 582 Suriyelinin sınır dışı edildiğini söyledi.

04 Ocak 2020 Cumartesi 12:19
İstanbul Valisinden Suriyeli açıklaması; 37 bin 582 göçmen sınır dışı edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019 yılı mülteci ve düzensiz göçmen raporlarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. İstanbu'da yaşayan ve başka illerde kaydı olup il sınırı içerisinde yaşayan düzensiz göçmenlerle ilgili yaptıkları çalışmaların başarıyla sonuçlandığı ve bu güne kadar 37 bin 582 göçmenin sınır dışı edildiğini söyledi.

stanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriyelilere ilişkin 2019 yılı verilerileri paylaşarak, mesajında; "2019 yılında, geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 78 bin 243 kişi azaldı. Ayrıca, 97 bin 255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı. 118 bin 432 düzensiz göçmen yakalandı, 37 bin 582’si sınır dışı edildi" ifadelerini kullandı.

Düzensiz Göç ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini  de aktaran Vali Yerlikaya, Yıllara göre paylaşılan veriler ise şu şekilde sıraladı:


- Yakalanan düzensiz göçmen sayısı, "2016 yılında 10 bin 183, 2017 yılında 18 bin 254, 2018 yılında 28 bin 364 ve 2019 yılında 118 bin 432."

- Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı, "2016 yılında 2 bin 346, 2017 yılında 7 bin 814, 2018 yılında 11 bin 292, 2019 yılında 37 bin 582."

- Geçici koruma statüsündeki Suriyeliler, "2016 yılında 438 bin 861, 2017 yılında 538 bin 001, 2018 yılında 557 bin 663, 2019 yılında 479 bin 420."

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Ali YerlikayaSuriyeIstanbul ValiliğiDüzensiz Göçmen
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