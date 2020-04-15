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İstanbul-Van yolcu otobüsünde 4 kişide koronavirüsü çıktı

İstanbul'dan Van'a gitmek üzere yola çıkan ve ihbar üzerine Erzincan'da durdurulan yolcu otobüsünde 4 kişide koronavirüsü tespit edildi. Yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

15 Nisan 2020 Çarşamba 11:50
İstanbul-Van yolcu otobüsünde 4 kişide koronavirüsü çıktı

İstanbul'dan Van'a yolcu taşımacılı yapan bir yolcu otobüsü gelen ihbar üzerine Erzincan'da durduruldu. 

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesi sonucunda harekete geçen ekipler güzegahlarda bulunan illerde alınan tedbirler kapsamında durdrulan otobüste yolcuların 4'ünün koronavirüsü vakası olduğu tespit edildi. 

İstanbul-Van yolcu otobüsünde 4 kişide koronavirüsü çıktı

Otobüsten indirilen 4 koronavirüslü yolcu kontrol noktasına gelen sağlık ekipleri ambulanslarıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Koronavirüs olmalarına rağmen toplu taşımaya binen ve seyahat yasağını çiğneyen 4 yolcuya ayrıca kişi başı 3 bin 150 lira idari ceza uygulandı.

Güvenlik güçlerinin eşlik ettiği yolcu otobüsü, 15 yolcusu ile Van'a geldikten sonra Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde karşılanan otobüsteki yolcuların sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra 7 yolcu polis gözetimi ile birlikte Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildiler. Van'da ikamet eden diğer 8 yolcu ise ise karantinada kalacaklarını belgeledileri tutanakları imzaladıktan sonra polisler tarafıdan evlerine bırakıldılar.alındı.

İstanbul-Van yolcu otobüsünde 4 kişide koronavirüsü çıktı

Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde gözetim altında tutulanların sayısı 20 bini aştığı öğrenilirken Çaldıran ilçesi Hanköy Mahallesi'nden sonra Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi'nin Tellikaya ve Çemik mezralarındaki alınan karantina kararı sonlandırıldı. 

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IstanbulVanYolcu OtobüsüKoronavirüsüErzincanIhbar
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