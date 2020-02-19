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İstanbul'da 16 asırlık tarih, iki binanın arasına sıkışıp kaldı

Fatih'te 5. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Arkadios dönemine ait olan ve günümüzde 'Avrat Taşı' olarak adlandırılan sütun iki binanın arasına sıkıştı. orada bulunan esnaflar ise taşın korunmaya alınmasını istiyorlar.

19 Şubat 2020 Çarşamba 16:58
İstanbul'da 16 asırlık tarih, iki binanın arasına sıkışıp kaldı

Arkadios, 5. yüzyılda İmparator Arkadios'un çıkan isyanı bastırılması üzerine zaferini taçlandırmak için dikilen bir sütundur. İstanbul'un Fatih semtinde bulunan bu sütun ise günümüzde neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 

İstanbul'da 16 asırlık tarih iki binanın arasına sıkışıp kaldı

Üzerindeki motifleri kaybolan ve  derin çatlaklar görüldüğü Arkadios Sütunu, Osmanlı döneminde kadın esirlerin satıldığı Avrat Pazarı'nın ortasında kaldığı için "Avrat Taşı" olarak biliniyor. Semte bağlı Cerrahpaşa'da Haseki Kadın Sokağı’nda üç katlı iki binanın arasında sıkışmış durumda bulunan sütunun önü demir korkulukla kapatılmasına rağmen üzerinde bulunan motifler bakımsızlık nedeniyle aşındığı da görülüyor.

İstanbul'da 16 asırlık tarih iki binanın arasına sıkışıp kaldı

Haseki Kadın Sokağı’nda esnaflık yapan Hamza Vatandaş isimli bir kişi tarihi yapının son durumu ile ilgili konuşurken şu ifadeleri kullandı:

"Burası daha evvel çöplük olarak kullanılan, senelerdir bakımsız olan bir yer. 10-15 kafile her sene buraya ziyarete geliyor. Avrupalılar bizden çok daha fazla önem veriyor. Senede bir sefer Türklerin geldiği ve sorduğu, onun haricinde gelenlerin yüzde 80’i, yüzde 90’ının yabancıların olduğu bakımsız bir yer. Bence artık Anıtlar Kurulu’nun burayı muhafaza altına alması lazım. Cam kaplamaya alınabilir. Zamanla üzerindeki motifler kayboldu. Senelerdir bakımsız olunca bütün motifler yağmurdan zarar gördü, görünmüyor. Bu çarpık kentleşmenin bir örneği. Kimse bilincinde değildi ki oraya bir iş yeri yapılsın, bir ev yapılsın diye müsaade etsinler. Bu gibi eserler dünyanın neresinde olursa olsun muhafaza altına alınırdı. Biz de yıkmadıklarına, bina yapmadıklarına şükredelim" 

İstanbul'da 16 asırlık tarih iki binanın arasına sıkışıp kaldı

Ünlü tarihçi Teofanis'e göre MÖ 403/404 yıllarında inşa edilen sütunun tamamlanmasının ise II. Theodosios devrinde gerçekleştiği, sütunun üzerine Arkadios'un heykelinin konulması ile 421 yılının Temmuz ayında bir tören düzenlendiği belirtiliyor. Üzerindeki heykelin 542 ve 550 yıllarındaki depremlerde zarar gördüğü; 26 Ekim 740'ta meydana gelen depremde ise devrilip bir daha yerine konamadığı düşünülüyor. 
 

Son Güncelleme: 19.02.2020 21:22
Anahtar Kelimeler:
IstanbulFatihAvrat TaşıArkadios
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