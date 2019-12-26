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İstanbul’da araçları kim çekecek? Araç çekme işi kime devredildi?

Yapılan açıklamalar sonrasında İstanbul'da hali hazırda araç çekiciliği görevini bırakan vakıf ve yeni alan kurum tartışmalara ve tepkilere yol açtı. İstanbul halkı internet üzerinden İstanbul'da araçları kim çekecek ve araç çekme işi kime devredildi başlıklı haberlerin araştırmasına hız verdi. İşte İstanbul'da araç çekimine dair tüm detaylar.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:49
İstanbul’da araçları kim çekecek? Araç çekme işi kime devredildi?

İstanbul ülkemizin en kalabalık şehridir. En kalabalık şehri olduğu için trafik konusunda da bazen sorunlar çıkarak araç sahiplerini hatta yayaları bile saatlerce bekletecek kuyruklar oluşmaktadır. Bazı bölgelerde yoğun trafiğe bir de hatalı parklar eklenince trafikte ilerleyebilmek imkansız hale geliyor. Park yasağı olan bölgelere araç park edildiği zaman bu araçlar çekici yardımı ile çekiliyor. Çekiciye yüklenen araçlar Yediemin otoparklarına götürülüyor.

Araç çekme işlemleri geçen ekim ayının sonuna kadar İstanbul Trafik Vakfı, İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme Deneği ve ilçe polis deneklerinin iktisadi kuruluşları tarafından yapılıyordu. Ancak araçların çekildiği Yediemin otoparklarını da belirleyen İstanbul Trafik Vakfı geçen ekim ayı itibari ile araç çekme hizmetini sonlandırdığını açıkladı. Bünyesinde bulunan 60 araç ile İstanbul Polis Hizmetleri Güçlendirme Deneği’ne devredildi.

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan ve İstanbul Trafik Vakfı’nın resmi intenet sitesinde yayımladığı karar tartışmalara yol açtı. İstanbul’da araç çekme hizmetleri merak edilmeye başlandı. Bunun sebebi olarak bir buçuk aydır İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme Deneği ve ilçe polis deneklerine bağlı çekicilerin gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu nedenden dolayı İstanbul halkı sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

Günde ortalama 135bin TL toplanıyor

İstanbul Trafik Vakfı, İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme Deneği ve ilçe polis deneklerine bağlı yaklaşık 300 çekici günde ortalama 1.500 araç çekiyordu. Bu sayıyla günde ortalama 135.000 TL, vergi ve gider masrafları çıktıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü giderleri için kullanılıyordu.

Yaklaşık 50.000 personeli bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilçe emniyet müdürlüğü şubelere ait binaların yapımı ve yenilenmesi, bina yapımı, araç alımı, araç bakım ve tamiri ve benzeri alanlarda kullanılan gelir ve bağışlar, emniyet hizmetleri için aşırı önem taşımaktadır. Aynı zamanda çekici hizmetleri vermeyi bırakan İstanbul Trafik Vakfı’nın farklı gelirlerinin olduğu da belirtilenler arasında yerini aldı.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:51
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