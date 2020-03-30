İstanbul'da deniz yoluyla ulaşım durduruldu!

Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ek olarak İstanbul'da deniz yolu ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, feribot vb. seferleri durudurlması kararı alındı. Bugün saat 17.00'den itibaren durudurulan ulaşım ile ilgili kararı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla duyurdu.

Vali Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı ve deniz üzerinden yolcu ve yük taşımacılının durudurlması ile ile ilgili alınan karar açıklaamsında, "İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.



