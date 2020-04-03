İstanbul’da ekstra önlem! 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı gündemde

Türkiye genelinde görülen yeni tip koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere her gün bir yenisi eklenirken İstanbul'da da bir takım ekstra tedbirlerin masaya yatırıldığı açıklandı.

Söz konusu kararlar ile ilgili yapılan toplantıda, İstanbul’da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi ve bu değerlendirmeler sonucunda kentte özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtildi. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edilmesinin ardından İstanbul’da azaltılan otobüs seferleri arttırılacağı ve böylelikle her seferde az sayıda yolcunun olması sağlanacağı kaydedildi.

İstanbul'da vatandaşların mecbur kalamdıkça sokağa çıkmalarını düzenlemek adına yeni önlemlerinde alınacağının değerlendirildiği toplantıda, sokağa çıkmayı daha da azaltmak için 65 yaş üstüne konulan sokağa çıkma yasağı yaşını 60’a indirmenin planlandığı ve ayrıca 18 yaşından küçüklerinde sokağa çıkmasına izin verilmemesi de değerlendirilen seçeneklerden biri olduğu öğrenildi.

Her ilin ihtiyaca göre yeni önlemlerin hayata geçirildiği kaydedilirken bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağının yüzde 70 oranında uygulandığı bilgisi paylaşıldı ve Üç büyük il içinde kurallara uyma açısından Ankara’nın en başarılı il olduğu, İzmir ve İstanbul’da da yeni önlemlerin oranı arttıracağı belirtildi.

