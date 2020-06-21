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İstanbul'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 yabancı uyruklu kadını alıkoyduğu belirlenen fuhuş çetesi çökertildi. Operasyonda 3 kişi tutuklandı.

21 Haziran 2020 Pazar 18:02
İstanbul'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, fuhuş çetesinin zorla tuttuğu 6 kadın kurtarıldı.


Jandarma ekipleri, kafe ve restoranlarda çalıştırılma bahanesiyle yurt dışından getirdikleri kadınları alıkoyarak fuhuşa zorlayan çeteyi kıskıvrak yakaladı. Fatih’te 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda N.S., N.A. ve Y.O. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aralamalarda; 15 bin lira, 2 bin pound, 500 dolar, 11 bin 500 Özbekistan somu ile 2 kilogram skunk, 150 gram kokain, 2 hassas terazi, yabancı uyruklu kadınlara ait pasaportlar ve gizli kameralar ele geçirildi.

Cezaevi firari olduğu belirlenen örgüt lideri N.S’nin 8 ayrı suçtan arama kaydı olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin ardından 3 şüpheli tutuklanırken, 6 yabancı uyruklu kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere geri gönderme merkezine yollandı.


Son Güncelleme: 21.06.2020 18:02
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