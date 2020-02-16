İstanbul'da hava güneşli geçerken Meteoroloji 3 ile kar uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava tahmin raporlarını sunarak İstanbul'da iki gündür devam eden yağışların bugün sona ereceğini ve yerini parçalı bulutlu yer yer güneşli bir havaya bırakacağını açıkladı. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edildiği raporlara göre özellikle Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinde yağışların kar şeklinde olacağı bildirildi.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Bolu ile Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken İzmir'in güney kesimleri Aydın ve Muğla çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hakkari ve çevrelerinde yoğun, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenilen yağışlardan dolayı Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenildiği ve ayrıca Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu da Meteoroloji tarafından kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edildiği verilere göre, Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi. yurt genelinde bazı illerde beklenilen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı bulutlu 19

Samsun: Parçalı bulutlu 11

Trabzon: Parçalı bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5