İstanbul'da her noktada maske denetim yapıldı! Ekipler bu sefer acımadı

Korona virüs ile mücade sonrasında başladığımız yeni normalin en önemli kurallarından birisi de maske takmak. İç işleri bakanlılığı tarafından geçtiğimiz gün 81 İl valiliğine gönderilen talimat gereği 22 Haziran tarihinden sonra tüm şehirlerde maske takmak zorunlu ve takmamanın da cezası 900 TL olarak belirlenmişti.

Bu kapsamda maske uygulamasının başladığı megakent İstanbul'da da ekipler her noktada maske denetimi yaptı.

30 DAKİKADA 15 KİŞİYE CEZA

Denetim yapan ekipleri karşılarında bulan bazı vatandaşlar maskeleri o an yüzüne taktı. Ancak ekipler maskesiz dolaşan hiç kimseye acımadı ve kalabalık alanlarda yapılan denetimlerde sadece 30 dakika içinde 15 kişiye idari para cezası kesildi. Ceza yazılacağını öğrenen bazı vatandaşlar ise maskelerini cebinde unuttuklarını söyleselerde cezadan kaçamadıları.

DENETİMLER HER NOKTADA SÜRÜYOR

Aynı şekilde megakentin bir başka kalabalık semti olan esenyurta denetime çıkan ekipler günlerdir yapılan uyarılara kulak asmadan maskesiz dolaşan vatandaşlara 900 TL idari para cezası kestiler. Kısa süre içinde bir çok maskesiz dolaşan kişiye ceza yazıldı. Ekiplerin denetimlerin şehrin her noktasında sürüyor.