İstanbul'da koronavirüs mücadelesinde acı gelişme: 2 polis memuru hayatını kaybetti

Büyük bir hızla artışa geçen koronavirüs vakalarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzısıhha Meclisi toplanarak alınacak önlemler hakkında görüşme yaptı. Alınan önlemlerin içerisinde para cezaları ve idari yaptırımlar yer alıyordu. Tüm süreç boyunca yoğun şekilde çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul giriş-çıkış noktalarına polis ekiplerini yerleştirerek 120 denetim noktasında yaklaşık 1 milyon araç denetledi. Bu sırada sokağa çıkma yasağı uygulamalarında ise halkı denetleme amacıyla sokaklarda görev yapan 451 bin polis memuru sokağa çıkma kısıtını çiğneyen 18 bin 669 vatandaşa idari para cezası uygulamak zorunda kaldı.
İdari para cezasında rekor rakam
Emniyet güçlerinin durmaksızın çalıştığı bu süreçte sokağa çıkma kısıtına uyarak evinde kalan fakat ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan geniş bir kitle ise bu ihtiyaçlarını emniyet güçleri aracılığı ile karşıladı. 65 yaş üstü olan ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar sağlıklarını riske atmamak için evde kalırken emniyet güçleri, jandarma, vefa destek grupları ve mahalle bekçileri onların ihtiyaçlarına yardımcı oldu.
Tüm bu süreçte halkı korumak için canla başla çalışan 703 polis memurumuz koronavirüse yakalanırken 2 polis memurumuz ise virüs dolayısıyla hayatını kaybetti.