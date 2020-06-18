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İstanbul'da koronavirüs mücadelesinde acı gelişme: 2 polis memuru hayatını kaybetti

Alınan tüm önlemler ve kısıtlamalara rağmen sonuç acı oldu. İstanbul'da 703 polis memuru koronavirüse yakalanırken 2 polis memuru ise hayatını kaybetti.

18 Haziran 2020 Perşembe 19:21
İstanbul'da koronavirüs mücadelesinde acı gelişme: 2 polis memuru hayatını kaybetti
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Büyük bir hızla artışa geçen koronavirüs vakalarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzısıhha Meclisi toplanarak alınacak önlemler hakkında görüşme yaptı. Alınan önlemlerin içerisinde para cezaları ve idari yaptırımlar yer alıyordu. Tüm süreç boyunca yoğun şekilde çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul giriş-çıkış noktalarına polis ekiplerini yerleştirerek 120 denetim noktasında yaklaşık 1 milyon araç denetledi. Bu sırada sokağa çıkma yasağı uygulamalarında ise halkı denetleme amacıyla sokaklarda görev yapan 451 bin polis memuru sokağa çıkma kısıtını çiğneyen 18 bin 669 vatandaşa idari para cezası uygulamak zorunda kaldı. 

İdari para cezasında rekor rakam


Alınan tüm önlemlere ve kısıtlamalara rağmen söz dinlemeyen halk sokaklarda karşılaştıkları güvenlik güçlerinin yaptırımları karşısında çaresiz kaldı. İstanbul Emniyet güçleri koronavirüs sürecinde çok yoğun bir tempoyla çalıştı. Bu süreçte hava helikopterleri ile yaklaşık 15 denetim gerçekleşirken, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ise Marmara Denizi genelinde güvenliği sağlamaya çalıştı. Karada ise 3 bini aşkın polis memuru park, meydan, cadde, lokanta, kuaför demeden denetime devam etti. Sonuç ise çok şaşırttı. İstanbul genelinde bunca denetime rağmen kural ihlali yaparak idari para cezasına çarptırılan vatandaşların devlete ödeyeceği toplam rakam ise dudak uçuklattı. İstanbul geneli toplam ceza tutarı 620.501.395 TL.

Emniyet güçlerinin durmaksızın çalıştığı bu süreçte sokağa çıkma kısıtına uyarak evinde kalan fakat ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan geniş bir kitle ise bu ihtiyaçlarını emniyet güçleri aracılığı ile karşıladı. 65 yaş üstü olan ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar sağlıklarını riske atmamak için evde kalırken emniyet güçleri, jandarma, vefa destek grupları ve mahalle bekçileri onların ihtiyaçlarına yardımcı oldu. 

Tüm bu süreçte halkı korumak için canla başla çalışan 703 polis memurumuz koronavirüse yakalanırken 2 polis memurumuz ise virüs dolayısıyla hayatını kaybetti. 


Son Güncelleme: 18.06.2020 19:21
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