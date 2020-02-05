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İstanbul'da Rus mafyasına darbe! Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İstanbul'da geçtiğimiz gün göz altına alınan Rus yeraltı dünyasının önde gelen isimlerine sağlam darbe indirildi. Rus mafyasından 16 kişi göz altına alınmıştı ve bu kişiler arasından 7 kişi tutuklandı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:27
İstanbul'da Rus mafyasına darbe! Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla Rus mafyasının önemli isimleri mercek altına alınmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz gün yabancı mafya ekipleri arasındaki husumetten şüphelenen ekipler Ukrayna, Azeri, Gürcü ve Rus uyruklu olmak üzere 16 kişiyi 6 farklı adresteki eş zamanlı operasyonla gözaltına almışlardı.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin şubedeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevki gerçekleştirildi. Mahkemede verilen karar sonrasında gözaltına alınan 16 kişiden 7'sinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 9 şüpheli isim ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar ve mafya ile işbirliği içerisinde olduğu düşünülen isimlerle ilgili olarak geniş çaplı soruşturmalar ise devam ediyor.

Son Güncelleme: 05.02.2020 17:27
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