İstanbul'da Rus mafyasına darbe! Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla Rus mafyasının önemli isimleri mercek altına alınmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz gün yabancı mafya ekipleri arasındaki husumetten şüphelenen ekipler Ukrayna, Azeri, Gürcü ve Rus uyruklu olmak üzere 16 kişiyi 6 farklı adresteki eş zamanlı operasyonla gözaltına almışlardı.
Tutuklanan zanlılar ve mafya ile işbirliği içerisinde olduğu düşünülen isimlerle ilgili olarak geniş çaplı soruşturmalar ise devam ediyor.
Son Güncelleme: 05.02.2020 17:27