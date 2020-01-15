İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120827
ALTIN
294.081
DOLAR
5.8792
STERLİN
7.6581
EURO
6.5555

İstanbul'da sahte para operasyonu! İki ilçede 127 milyon 500 bin ABD Doları basılmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Şube ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirilirken 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 16:08
İstanbul'da sahte para operasyonu! İki ilçede 127 milyon 500 bin ABD Doları basılmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kentin iki ilçesi olan Kağıthane ve Sarıyer'de geniş çaplı bir operasyon düzenleme kararı aldı. Emniyete bağlı Mali Şube ekipleri ise daha önceden belirlenen adresler baskın yaparak basılmış ve piyasaya sürmeye hazır 127 milyon 500 bin ABD Doları ele geçirdi.

İstanbul'da sahte para operasyonu!

Mali şube ekipleri heçtiğimiz aylarda benzer bir operasyon düzenlemiş ve Esenyurt'ta 271 milyon 150 bin sahte ABD Doları ele geçirmişti. Operasyon aynı zamanda tek operasyonla ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para operasyonu olarak tarihe geçmişti. Bu operasuyon sonrasında ayrıca biri FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ve görevinden ihraç edilen komiser yardımcısı ile birlikte 6 şüpheli yakalanmış ve çıkartıldıkları mahkeme tarafında tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

İstanbul'da sahte para operasyonu!

Sahte para basımıyla ilgili kurulan çete üyelerinin FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirleyen mali polis ekipleri soruşturmayı derinleştirerek, Kağıthane ve Sarıyer'de sahte dolar basılan ve depolanan iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek piyasaya sürülmeye hazır 127 milyon 500 bin sahte dolar ve basımında kullanılan matbaa makineleri ele geçirdi. 8 şüpheli de sorgulanmaları yapılmak üzere Emniyet Müdürülüğüne götürüldüler.

İstanbul'da sahte para operasyonu!

Yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da sahte para operasyonu!

Çete üyelerinin sahte para basımını gerçekleştirdikten sonra sahte dolarları Güney Amerika ve Afrika'daki FETÖ terör örgütü üyelerine gönderdikleri öğrenildi.


 

Son Güncelleme: 15.01.2020 16:08
Anahtar Kelimeler:
IstanbulFETÖSahte Dolar Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları saat kaçta bitiyor? Konut başvurusu nasıl yapılıyor?
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları saat kaçta bitiyor? Konut başvurusu nasıl yapılıyor?
Meteorolojiden uyarı: İstanbul'a asit yağmuru yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 10 günlük hava durumu!
Meteorolojiden uyarı: İstanbul'a asit yağmuru yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 10 günlük hava durumu!
Isparta'da sis nedeniyle otobüs kontrolden çıkarak devrildi;29 yolcu yaralandı
Isparta'da sis nedeniyle otobüs kontrolden çıkarak devrildi;29 yolcu yaralandı
Kadın Voleybol Milli takımını hedef alan MHP'li Başkan'dan savunma istendi
Kadın Voleybol Milli takımını hedef alan MHP'li Başkan'dan savunma istendi
Hasta yakını tarafından darp edilen doktor, kırık burnuna rağmen ameliyata girdi
Hasta yakını tarafından darp edilen doktor, kırık burnuna rağmen ameliyata girdi
Eski milli futbolcu Hakan Şükür, ABD'de Uber şoförü oldu
Eski milli futbolcu Hakan Şükür, ABD'de Uber şoförü oldu

Popüler Haberler

Nüfus cüzdanımı kaybettim ne yapmam gerekiyor? Yeni kimlik için nasıl başvuru yapılır? Kimlik kaybetme cezası ve yeni kimlik işlemleri
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilikte ne kadar maaş alabilirim?
Sıfır Bir filmi ne kadar izlendi? Sıfır bir gişe rakamları belli oldu
Kuruluş Osman neden yok, bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Zemheri 1. bölümde neler olacak? Yeni dizi Zemheri 1. bölüm tanıtım fragmanı
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 16 Ocak EYS konukları açıklandı!
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Süper Lig'de 18. hafta maç hakemleri kimler? Süper Lig 18. Hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler!
800 kredi notuna kredi veren bankalar
Evde bakım parası yatan iller hangileri? 15 Ocak 2020 Çarşamba hangi illerde evde bakım parası yattı? İl İl güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi
Chucky filmi korku dizisi oluyor!
Kuruluş Osman bu akşam var mı? 15 Ocak Atv yayın akışı Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Özel hastanelerin muayene ücretleri ve muayene katılım payları
Doya Doya Moda başvuru formu ve whatsapp başvuru iletişim bilgileri
Ünlü oyuncu Recep Aktuğ kimdir? Recep Aktuğ neden vefat etti?
Merkez Bankası 2020 Ocak ayı toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Merkez Bankası PPK toplantısı ve faiz indiriminde!
e-Okul VBS sistemi öğrenci girişi - Not, devamsızlık, takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri
Bedelli askerlik için bankalardan düşük faizli kredi kampanyası
Ücretsiz Netflix izleme nasıl olur? Netflix ücretsiz izleme yöntemleri
Netflix Atiye 2. yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih için bekleyiş sürüyor
2020 Pantene Altın Kelebek Ödülü ne zaman? Pantene Altın Kelebek ödülleri nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.