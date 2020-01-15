İstanbul'da sahte para operasyonu! İki ilçede 127 milyon 500 bin ABD Doları basılmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kentin iki ilçesi olan Kağıthane ve Sarıyer'de geniş çaplı bir operasyon düzenleme kararı aldı. Emniyete bağlı Mali Şube ekipleri ise daha önceden belirlenen adresler baskın yaparak basılmış ve piyasaya sürmeye hazır 127 milyon 500 bin ABD Doları ele geçirdi.
Mali şube ekipleri heçtiğimiz aylarda benzer bir operasyon düzenlemiş ve Esenyurt'ta 271 milyon 150 bin sahte ABD Doları ele geçirmişti. Operasyon aynı zamanda tek operasyonla ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para operasyonu olarak tarihe geçmişti. Bu operasuyon sonrasında ayrıca biri FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ve görevinden ihraç edilen komiser yardımcısı ile birlikte 6 şüpheli yakalanmış ve çıkartıldıkları mahkeme tarafında tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.
Yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çete üyelerinin sahte para basımını gerçekleştirdikten sonra sahte dolarları Güney Amerika ve Afrika'daki FETÖ terör örgütü üyelerine gönderdikleri öğrenildi.