İstanbul'da sel felaketinin bilançosunu Vali Yerlikaya açıkladı!

Geçtiğimiz sağanak yağışın fazla olması sebebiyle Bursa'yı vuran sel felaketi bu sefer İstanbul'u vurdu. Bugün öğleden sonra aniden bastıran sağnak yağış kentte bazı semtlerde su baskınlarına sebep olurken hayatı felç etti.

Sel'in verdiği zararı incelemeye çıkan Vali Ali Yerlikaya,Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve yağışın en çok zarar verdiği semtlerden olan Esenyurt'un belediye başkanı Deniz Bozkurt daha sona kameraların karşına geçtiler.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bilançoyu gazeteciler ile paylaştı. Vali Yerlikaya,yağışın öğlen saatlerinde çok ciddi bir şekilde bastırdığını ve buna bağlı olarak şehirde hortum görüldüğünü söyledi.

Yerlikaya ,Esenyurt,Çatalca ve Beylikdüzün'de su baskınları olduğunu açıkladı ve Çatalca'da iki vatandaşın,Beylikdüzü'de iki vatandaşın tedavi gördüğünü açıkladı. Ancak 30 yaşlarında bir Suriyeli vatandaşın hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi