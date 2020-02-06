İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122284
ALTIN
301.607
DOLAR
5.9854
STERLİN
7.7404
EURO
6.5707

İstanbul'da soygun skandalı! Kuyumcu direndi, suçlu boğazını kesti!

İstanbul, Bahçelievler'de korkunç bir olay semtte paniğe yol açtı. Aktarılan bilgilere göre kuyumcuya giren hırsız, altınları çalıp kaçmaya çalıştı. Olay karşısında kuyumcu direndi, suçlu boğazını kesti!

06 Şubat 2020 Perşembe 23:50
İstanbul'da soygun skandalı! Kuyumcu direndi, suçlu boğazını kesti!

Olay İstabul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. Bahçelievlerde bulunan bir kuyumcuya hırsız girdi. Hırsız, kuyumcudaki altınları çalmak için harekete geçtiğinde, işletme sahibi olaya müdahale etmeye çalıştı. Kuyumcunun direnişi karşısında panikleyen hırsız, kuyumcuya saldırdı. Yanında getirdiği bıçakla kuyumcuya saldıran hırsız, kuyumcunun boğazını kestikten sonra bir miktar altını çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşlar İhbar Etti

Hırsızın saldırısında yaralanan işletme sahibi, çevredeki vatandaşların sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi üzerinde hastaneye sevk edildi. Hırsız hakkında ise yakalama operasyonu başlatan polisler, çalışmalarını sürdürüyorlar.

 

Son Güncelleme: 06.02.2020 23:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'nin açıklamasından sonra CNN Türk takipçi kaybetmeye başladı
CHP'nin açıklamasından sonra CNN Türk takipçi kaybetmeye başladı
Çankırı'da deprem! Ankara'da hissedildi!
Çankırı'da deprem! Ankara'da hissedildi!
CZN Burak'ın restoranında müşteri ve personel kavgası: 1 ölü
CZN Burak'ın restoranında müşteri ve personel kavgası: 1 ölü
Bursa Adliyesinde jiletli pusu polisin dikkatiyle önlendi
Bursa Adliyesinde jiletli pusu polisin dikkatiyle önlendi
İstanbul'a beklenen kar yağmaya başladı; Valilikten peş peşe uyarılar!
İstanbul'a beklenen kar yağmaya başladı; Valilikten peş peşe uyarılar!
Gezi Davası'nda esas hakkındaki görüş açıklandı! Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbeti istendi
Gezi Davası'nda esas hakkındaki görüş açıklandı! Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbeti istendi

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 7 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
SGK çalışma saatleri 2020 SGK büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 SGK mesai saatleri
2020 Çocuk yardım parası ne kadardır? Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Milli silahlı drone Songar özellikleri
Devletten yaşlıya, engelliye, ve dar gelirli vatandaşa 275 Milyar yardım desteği geliyor!
Banka hesabı açma işlemleri nasıl yapılır? Banka hesabı için gerekli belgeler
Xenon far nedir? Xenon far yasak mıdır, cezası var mıdır? Xenon far muayeneden vizeden geçer mi?
Araçlarda bebek koltuğu bulundurmak zorunlu mu? Çocuk koltuğu bulundurmama cezası nedir? Bebek koltuğu yaş sınırı kaçtır, kaç yaşına kadar zorunlu?
Alkolmetre üflenmezse ne olur, alkolmetre üflememe cezası nedir? Alkolmetre üflememe cezasına nasıl ve nereden itiraz edilir?
SRC belgesi olmadan, SRC'siz araç kullanmanın cezası nedir, kaç paradır, ne kadardır, ceza puanı kaçtır? SRC'siz araç kullanma cezası
Devletten ikiz ve üçüz doğan bebekler için doğum yardımı desteği
Bekçilik alımı şartları neler? 2020 bekçi alımları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Kanalların yayın akışları 6 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Apartmanda, gece, inşaatta gürültü yapmanın cezası nedir? Gürültü yapanlar nereye nasıl şikayet edilir? Komşum gürültü yapıyor nereye nasıl şikayet edebilirim?
2020 Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücretleri
Cep telefonu almak için kredi ve taksit imkanları neler?
Yarın hangi illerde okullar tatil? 5 şubat'ta okullar tatil edildi mi?
Gel Dese Aşk dizi konusu ve hikayesinin özeti
Engelli raporu ile ötv'den muaf ucuz araba nasıl alınır?
2020 İstiridye mantar yetiştiriciliği maliyeti ve destekleme şartları
Zümrüdüanka Saniye Arsoy kimdir? Gerçek adı nedir? Sebahat Kumaş rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.