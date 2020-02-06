İstanbul'da soygun skandalı! Kuyumcu direndi, suçlu boğazını kesti!

Olay İstabul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. Bahçelievlerde bulunan bir kuyumcuya hırsız girdi. Hırsız, kuyumcudaki altınları çalmak için harekete geçtiğinde, işletme sahibi olaya müdahale etmeye çalıştı. Kuyumcunun direnişi karşısında panikleyen hırsız, kuyumcuya saldırdı. Yanında getirdiği bıçakla kuyumcuya saldıran hırsız, kuyumcunun boğazını kestikten sonra bir miktar altını çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızın saldırısında yaralanan işletme sahibi, çevredeki vatandaşların sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi üzerinde hastaneye sevk edildi. Hırsız hakkında ise yakalama operasyonu başlatan polisler, çalışmalarını sürdürüyorlar.