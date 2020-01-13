İstanbul'da su kesintisi ile ilgili resmi açıklama! 14 mahallede 18 saat su kesintisi olacak

14 Ocak sabahı İstanbul'un Kartal ilçesinde su kesintisi olağı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. Kurum kesintiyle ilgili detayları paylaştığı açıklamalarda Kartal ilçesinin kesintiden etkileneceğini bildirdi. Bu kapsamda Kartal ilçesine bağlı 14 mahallede tam 18 saat süreyle su kesintisi olacağı öngörülürken, bu mahallelerin Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet, Orta, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Yakacık Yeni, Çarşı, Uğur Mumcu ve Hürriyet mahalleleri olduğu da aktarıldı.

İSKİtarafından yapılan açıklamalarla kesintinin hangi bölgeyi etkileyeceği anlaşılırken, su kesintisi sürecinin detayları da paylaşıldı. Bu kapsamda yarın sabah saat 09:00'da başlayacak olan su kesintisi 18 saat sürecek. Kesintinin tahminen 15 Ocak günü gece 3 sularında sona ereceği düşünülüyor.