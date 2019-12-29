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İstanbul'da tartıştığı eşini öldüren kadın kendini polise ihbar etti

İstanbul'da eşiyle arasında geçen tartışma sonrasında eşini silahla vurarak öldüren iki çocuk annesi bir kadın kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polisler kadını gözaltına aldı.

29 Aralık 2019 Pazar 12:48
İstanbul'da tartıştığı eşini öldüren kadın kendini polise ihbar etti

İstanbul Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi bir kadın tartıştığı eşni silahla vurdu. Sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre Binnaz K. ve eşi Ferhat K. tartışmaya başladılar. henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce kadın evde bulunan silahı alarak eşine ateş etti.

Kanlar içerisinde yere yığılan Ferkat K.'yi o halde gören Binnaz K. hemen polisi arayarak kendini ihbar etti. Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde yerde yatan Ferhat K'nin vurulma anında hayatını kaybettiğini belirlerken, cinayeti işleyen Binnaz K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ferhat K.’nın cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından Adli Tıp Morguna kaldırılırken Binnaz K. karakola götürülerek hakkında soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin ise olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte çalışmaları devam ediyor.


 

Son Güncelleme: 29.12.2019 12:52
Anahtar Kelimeler:
IstanbulCinayetBeylikdüzü
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