İstanbul'da tartıştığı eşini öldüren kadın kendini polise ihbar etti

İstanbul Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi bir kadın tartıştığı eşni silahla vurdu. Sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre Binnaz K. ve eşi Ferhat K. tartışmaya başladılar. henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce kadın evde bulunan silahı alarak eşine ateş etti.
Ferhat K.’nın cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından Adli Tıp Morguna kaldırılırken Binnaz K. karakola götürülerek hakkında soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin ise olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte çalışmaları devam ediyor.
Son Güncelleme: 29.12.2019 12:52