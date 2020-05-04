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İstanbul'da TEM oto yolunda trafiği felç eden kaza!

İstanbul TEM otoyolunda iftar vakti bir hafriyat ile aracın çarpışması sonucu trafik felç oldu.Kazadan dolayı trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:45
İstanbul'da TEM oto yolunda trafiği felç eden kaza!

Üzücü kaza iftar vakti İstanbul tem otoyolunda meydana geldi.İddiaya göre, Erol Cihan yönetimindeki 34 SJS 98 plakalı hafriyat kamyonu Ankara istikametine doğru seyir halindeyken önündeki araçlar yavaşlamaya başladı. Hızını alamayan hafriyat kamyonu 34 NC 6587 plakalı araca vurduktan sonra bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken TEM otoyolu Ankara istikameti kazadan dolayı trafiğe kapandı. 

Olay yerine polis, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kesti. Kamyonun dorsesi vinç yardımıyla yolun kenarına çekilerek trafiğin iki şeritten akışı sağlandı. Sağlık ekipleri çalışma sırasında hazır bekledi.

Kazadan dolayı yollarına devam edemeyen sürücüler araçlarından inerek çalışmaları seyretti. Kazanın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza anını anlatan hafriyat kamyonunun sürücüsü Erol Cihan, "Yolda biraz yoğunluk vardı. Herkes dörtlüleri yakmaya başlayınca amca da frene bastı. Biz de frene basınca araba makasladı" diye konuştu.

Son Güncelleme: 04.05.2020 19:08
Anahtar Kelimeler:
Temİstanbul TrafikTem Istanbul Kaza
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