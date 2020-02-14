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İstanbullulara müjde! Marmaray Seferlerine yeni düzenleme geliyor

İstanbul'da yolcu sayısındaki artış ve yaşanan yoğunluk nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık Marmaray’da sefer sayılarını arttırma ile ilgili yeni düzenleme getiriyor.

14 Şubat 2020 Cuma 22:12
İstanbullulara müjde! Marmaray Seferlerine yeni düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık, İstanbul'da ki yolcu sayılarında meydana gelen artış ve yoğunluk sebebiyle Marmaray seferlerinde yeni bir düzenlemeye gidiyor. Duraklar arasında sefer sayısını ve sıklığını artırmaya hazırlanan bakanlık ve TCDD taşımacılığın düzenlemede ilk hedefin Maltepe-Zeytinburnu arasında yapılan sefer sayısının artırılması olarak planlıyorlar.

Sefer sayıları düzenlendiğinde ise 15 dakikada bir gelen Marmaray'ın sefer aralığı 8 dakikaya düşecek. Söz konusu teknik çalışmanın tamamlandığını belirten yetkililer, “Hazırlıklar yapıldı. Ulaştırma Bakanlığımızın da onayının ardından söz konusu hatta tren sefer sayılarının artırılması için somut adım atılacak. En kısa sürede ön görülen yeni planlama hayata geçirilecek” ifadelerini kulandılar.

Özellikle Maltepe-Zeytinburnu arası yapılan seferlerin düzenlenmes gerektiği yönünde verilen bilgiler doğrultusunda buranın yolcu talebinin ve mobilizasyonun en yoğun görüldüğü iki nokta olduğu ve yolcuların yoğunluktan dolayı bazen ikinci treni beklemek zorunda kaldıkları belirtiliyor.
 

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IstanbulMarmaraySefer SayılarıDüzenleme
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