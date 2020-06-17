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İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yeni bir isim getirildi. Yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş oldu. Peki Zafer Aktaş kimdir? Nerelidir?

17 Haziran 2020 Çarşamba 12:56
İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş oldu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yeni bir isim atandı. Eski Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yeni İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise müdür yardımcılığına alındı. Peki yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Kimdir? Nerede Doğmuştur?


İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Kimdir?

1964’te Çanakkale’de dünyaya gelen Zafer Aktaş, Balıkesirli ve iki çocuk babasıdır. Aktaş, polis akademisi mezunudur. Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli görevler alan Aktaş, birinci sınıf emniyet müdürlüğü unvanını almıştır. Teftiş Kurulunda polis başmüfettişliği ve Muş İl Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Zafer Aktaş, 2018 yılında Adana,  2020 yılında ise İstanbul İl Emniyet Müdürü olmuştur.


Son Güncelleme: 17.06.2020 12:56
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