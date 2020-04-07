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İşte Türkiye'de günde vefat eden kişi sayısı

Ülkemizde Korona virüs salgın hastalığı ile gündeme gelen sorulardan bir tanesi de salgın öncesi günlük rutin vefat eden kişi sayısının kaç olduğu.İşte TUİK tarafından açıklanan rutin olarak günlük vefat eden kişi sayısı

07 Nisan 2020 Salı 16:13
İşte Türkiye'de günde vefat eden kişi sayısı

Çin'de ortaya çıkan korona virüs vakaları 11 mart tarihinden bu yana ülkemizde de görülmeye ve giderek yayılmaya devam ediyor. Bu amansız salgın hastalık karşısında ülkemizde bugüne kadar toplam  649 oldu.korona virüs hastalığından Vefat eden kişi sayısı gün gün sağlık bakanlığı tarafından açıklanınca bir diğer merak edilen soru ise ülkemizde salgın hastalık öncesi rutin olarak günlük hayatının kaybedeb kişi sayısının kaç olduğuydu.

TUİK verilerine göre Türkiye’de salgın öncesi günde bin 164 kişi hayatını kaybediyordu

Virüsten kaynaklı ölümlerin artmasından endişe duyulurken can kaybı sayılarına ilişkin bir çok kıyaslamalar da yapılmaya başlandı. Açıklanan son TÜİK verilerine göre ülkemizde son 3 yılda (2018-2017-2016) çeşitli nedenlerle toplamda 1 milyon 275 bin 336 kişi hayata veda etti. Bu sayı yıl bazında ise ortalama 425 bin 112 olarak hesaplandı. Yani ülkemizde günlük bin 164 kişi hayatını kaybetti.


Son üç ayda trafik kazalarında ölen kişi ortalaması 133 oldu

Türkiye’de ölüm sebeplerinin başında, trafik kazası geliyor. Trafik kazasında her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Ancak İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 2020 yılı Ocak-Mart döneminde meydana gelen 362 ölümlü trafik kazasında toplam 401 can kaybı yaşandı. Bu dönem içerisinde Ocak ayında 104 ölümlü trafik kazasında 115 kişi hayatını kaybederken, Şubat ayında 126 ölümlü kazada 140 ve Mart ayında ise yaşanan 132 ölümlü trafik kazasında 146 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye’deki ölüm sebepleri başında kronik hastalıklar ve sigara geliyor. Salgın hastalık rakamları da kronik hastalıkların altına girdi. Sosyal izolasyonun başlaması ile birlikte trafik kazalarından yüzde 70 azalma olurken, ölüm sebebi sıralamasında kazalar alt sıralara indi.

Son Güncelleme: 07.04.2020 16:27
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TÜİKKorona VirüsGünlük Vefat Eden Kişi Sayısı Kaç
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