İstiklal Caddesi'ne Putin posteri asmak isteyen Rus sanatçı ortalığı karıştırdı

Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin de bulunduğu İstanbul'un en gözde caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde Putin gerilimi yaşandı. Alexander Donskoy isimli bir Rus sanatçı dev Putin posterlerini cadde üzerine asmaya çalıştı ve yaptığı izinsiz gösteride "Putin, Rusya'yı bir süper kahraman gibi ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir süper kahraman gibi resmedildiği ve “Putin, Rusya mı?” isimli projesini “sanat meraklılarına” tanıtmak istediğini söyleyen Donskoy’un bu izinsiz gösterisi önlenmek istendi ve Donskoy ile güvenlik güçleri arasında bir arbede yaşandı.

Polisin zor kullanarak durdurduğu Rus sanatçı Alexander Donskoy, yaptığı açıklamada, “Putin’in Rusya’yı nasıl ele geçirdiğini göstermek istiyorum. Aynı bir süper kahraman gibi yaptı bunu. Ben de portrelerin üzerine ‘Putin bir süper kahraman’ yazdım. ABD'de yaptım, diğer Batılı demokratik ülkelerde de yapacağım. Rus halkının, Putin’e yönelik uygulanan yaptırımlarının aslında kendilerine yapılıyormuş gibi gördüğünü göstermek istiyorum. Ben barış elçisiyim” diye konuştu.

Sanatçının dev çizimleri kısa bir süre içerisinde polisler tarafından toplanırken olayla ilgili açıklama yapan yetkililer Donskoy’un böyle bir etkinlik için yasal izin almadığını belirttiler.