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İşyerini yanarken gören çalışan gözyaşlarını tutamadı

Sivas'ta Hakan Yiğit isimli bir kişi çalıştığı lokantanın yandığını görünce kendisini tutamadı ve gözyaşlarına boğuldu. Yiğit'i polisler teselli ettiler.

23 Nisan 2020 Perşembe 19:28
İşyerini yanarken gören çalışan gözyaşlarını tutamadı

Sivas'ın merkeze bağlı Altuntabak mahallesinde bulunan bir lokantada yangın çıktı. Saat 16.30 sıralarında Ünal Ş.'ye ait lokantada başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.  Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri gelen ihbar üzerine yangına müdahale etti ve yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrası yangını söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından lokantanın üst katındaki boş dairenin camlarının kırılarak içeri girilmesiyle lonatanın içi kontrol edildi va iş yerinde çok fazla maddi hara meydana geldiği tespit edildi.

Servisten dönen ve iş yerinin yandığunı gören lokanta çalışanı Hakan Yiğit ise o anda kendisini tutamadı ve gözyaşlarına boğuldu. Motosikletinin sepetine başını koyarak ağlayan Yiğit'i polis ekipleri teselli etmeye çalıştılar.

İşyerini yanarken gören çalışan gözyaşlarını tutamadı

Anahtar Kelimeler:
SivasYangınLokantaIşyeri
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